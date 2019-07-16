Организаторы квалификации ЧМ по пляжному футболу не будут искать замену сборной Украины

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Место сборной Украины, которая отказалась принять участие в европейском квалификационном турнире к чемпионату мира по пляжному футболу в Москве, не будет занимать другая национальная команда, участие в соревнованиях примут 19 коллективов. Об этом ТАСС во вторник сообщили организаторы соревнований.

Ранее ТАСС сообщил, что команда Украины не приедет в Москву для участия в квалификационном турнире, который стартует 19 июля. Украинцы должны были сыграть в одной группе с командами Азербайджана, Испании и Латвии.

"Вместо сборной Украины, отказавшейся от участия в соревновании, другая команда приглашена не будет. Украинской сборной не будут засчитываться технические поражения. В квалификации сыграют 19 команд", - сообщили организаторы турнира.

Турнир пройдет с 19 по 27 июля на специально оборудованной площадке на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники". По итогам соревнований пять сборных получат прямые путевки на чемпионат мира - 2019. Сборная России сыграет в группе А против команд Венгрии, Германии и Эстонии. Чемпионат мира 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.