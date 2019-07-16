Судья Левников обслужит матч чемпионата России по футболу "Ростов" - "Спартак"

ТАСС, 16 июля. Бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга обслужит матч второго тура чемпионата России по футболу между "Ростовом" и "Спартаком". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами главного арбитра станут Дмитрий Жвакин из Ленинградской области и Рашид Абусуев из Санкт-Петербурга. Резервным судьей назначен Артем Любимов (Санкт-Петербург). Матч "Ростов" - "Спартак" пройдет 20 июля на "Ростов-Арене".

Тур стартует 20 июля матчем между "Уфой" и "Краснодаром", который рассудит Алексей Еськов из Санкт-Петербурга.

На матч 20 июля между самарскими "Крыльями Советов" и тульским "Арсеналом" назначен Павел Кукуян (Сочи), также в субботу пройдет матч ЦСКА - "Оренбург", который рассудит Евгений Турбин (Дмитров).

21 июля Алексей Сухой (Люберцы) обслужит встречу "Урал" - "Ахмат", Станислав Васильев (Ижевск) - "Локомотив" - "Тамбов", Виталий Мешков (Дмитров) - "Динамо" - "Рубин", Алексей Матюнин (Москва) - "Сочи" - "Зенит".