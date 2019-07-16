Два дисквалифицированных за допинг боксера участвовали в российских соревнованиях

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Дисквалифицированные российские боксеры Алена Токарчук и Ислам Дашаев участвовали в региональных соревнованиях в 2018 году. Об этом ТАСС сообщила во вторник первый заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

"Мы провели расследование, посмотрели отчеты. Два этих спортсмена принимали участие в соревнованиях, они провели по одному бою. Такой факт имел место быть", - сказала Кириенко.

Также Кириенко отметила, что федерация получила соответствующее письмо от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о начале расследования по данному факту.

Дашаев был дисквалифицирован на четыре года начиная с 7 марта 2017 года. Токарчук получила двухлетнюю дисквалификацию начиная с 28 ноября 2017 года. Токарчук в июле 2017 года завоевала бронзовую медаль на первенстве Европы по боксу среди юниорок.