РУСАДА: срок дисквалификации боксеров Токарчук и Дашаева может быть удвоен

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Срок дисквалификации российских боксеров Алены Токарчук и Ислама Дашаева может быть увеличен в два раза. Об этом ТАСС заявила во вторник заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

Как ранее сообщила ТАСС первый заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Татьяна Кириенко, Токарчук и Дашаев принимали участие в российских соревнованиях в 2018 году, будучи дисквалифицированными.

"Мы открыли дело. Написали письма спортсменам и руководителю федерации. Возможные санкции - ровно такой же срок дисквалификации, который начнется со дня истечения предыдущего наказания", - сказала Пахноцкая.

Дашаев был дисквалифицирован на четыре года начиная с 7 марта 2017 года. Токарчук получила двухлетнюю дисквалификацию начиная с 28 ноября 2017 года. Токарчук в июле 2017 года завоевала бронзовую медаль на первенстве Европы среди юниорок.