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Допинг в спорте

РУСАДА с начала 2019 года завело 19 дел на дисквалифицированных спортсменов и тренеров

Дела открыты за нарушение сроков дисквалификации

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с начала 2019 года открыло 19 дел за нарушение спортсменами и тренерами сроков дисквалификации. Об этом ТАСС заявила во вторник заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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Как ранее сообщал ТАСС, боксеры Алена Токарчук и Ислам Дашаев принимали участие в российских соревнованиях в 2018 году, будучи дисквалифицированными.

"Мы призвали федерации быть особенно внимательными, - сказала Пахноцкая. - Мы превентивно направили письма всем президентам федераций. За год открыли порядка 17 дел, не считая этих двух (дела боксеров Токарчук и Дашаева - прим. ТАСС) за нарушение сроков дисквалификации".

Дашаев был дисквалифицирован на четыре года начиная с 7 марта 2017 года. Токарчук получила двухлетнюю дисквалификацию начиная с 28 ноября 2017 года.

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