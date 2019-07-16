Российский защитник Валиев подписал контракт с клубом НХЛ "Калгари"

ТАСС, 16 июля. Российский защитник Ринат Валиев подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари". Об этом во вторник в своем Twitter сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

Cоглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано на один год.

Валиев является воспитанником казанского "Ак Барса", на драфте НХЛ 2014 года он был выбран в третьем раунде клубом "Торонто", в лиге защитник провел дебютный матч 12 марта 2016 года в матче против "Оттавы" (0:4). В феврале 2018 года Валиев в результате обмена перешел в "Монреаль". Всего в НХЛ он провел 12 матчей, не сумев отметиться результативными действиями.

В составе молодежной сборной России Валиев стал серебряным призером чемпионата мира в 2015 году, на турнире он провел семь матчей, отдав три результативные передачи.

Ранее "Калгари" подписал контракты с 23-летним российским голкипером Артемом Загидулиным (один год, сумма $842,5 тыс.) и 23-летним защитником Александром Елесиным (два года, $1,9 млн). В начале июля клуб также объявил, что пригласил на работу в качестве переводчика бывшую хоккеистку сборной России 31-летнюю Ию Гаврилову, которая будет помогать россиянам с адаптацией во время летнего тренировочного лагеря. В составе сборной России Гаврилова, выступавшая на позиции форварда, дважды стала бронзовым призером чемпионатов мира и выиграла Универсиаду.