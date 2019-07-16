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Футбол в России

СМИ: "Дженоа" может приобрести футболиста "Спартака" Фернандо

Итальянский клуб рассматривает в качестве запасного варианта полузащитника "Зенита" Краневиттера
Фернандо Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Фернандо
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 16 июля. Итальянский футбольный клуб "Дженоа" заинтересован в услугах полузащитника московского "Спартака" Фернандо. Об этом во вторник сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на итальянский портал Blastingnews.

По информации источника, в "Дженоа" выделяют технику 27-летнего бразильца. Возможный трансфер оценивается в €11 млн. Отмечается, что руководство итальянского клуба намерено продвинуться в вопросе перехода Фернандо.

Также "Дженоа" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику петербургского "Зенита" Матиасу Краневиттеру, который является запасным вариантом для итальянского клуба.

Фернандо перешел в "Спартак" в 2016 году из итальянской "Сампдории", всего за столичный клуб он провел 96 матчей в разных турнирах, забив 12 голов и отдав девять голевых передач. В составе "Спартака" он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Кранневитер перешел в "Зенит" из испанской "Севильи" в 2017 года, за петербургский клуб провел 48 игр, отдав три голевые передачи. В минувшем сезоне Краневиттер в составе "Зенита" стал чемпионом России.

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