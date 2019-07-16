Зеедорф уволен с поста главного тренера сборной Камеруна по футболу

ТАСС, 16 июля. Камерунская федерация футбола уволила голландского специалиста Кларенса Зеедорфа с поста главного тренера национальной сборной. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Как отмечается в официальном заявлении федерации, причиной увольнения послужило "досрочное окончание выступления мужской сборной Камеруна на Кубке африканских наций".

Зеедорф руководил сборной с 2018 года. Под его руководством камерунская команда дошла до 1/8 финала Кубка африканских наций - 2019, где уступила сборной Нигерии со счетом 2:3. Вместе с 43-летним Зеедорфом, тренерский штаб сборной покинул его ассистент и соотечественник 43-летний Патрик Клюйверт.

Зеедорф, выступавший за голландский "Аякс", итальянские клубы "Сампдория", "Интер" и "Милан", испанский "Реал" и бразильский "Ботафого", завершил карьеру в 2014 году. Он четырежды становился победителем Лиги чемпионов, выигрывал чемпионат Испании и дважды - первенство Италии. За сборную Нидерландов провел 87 матчей и забил 11 голов, дважды стал бронзовым призером чемпионатов Европы (2000, 2004). В качестве главного тренера он работал в "Милане", китайском "Шэньчжэне" и испанском "Депортиво".

Клюйверт в разные годы играл за "Аякс", голландский ПСВ, "Милан", испанские "Барселону" и "Валенсию", английский "Ньюкасл". Он является трехкратным чемпионом Нидерландов, чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. В составе национальной команды провел 79 матчей и забил 40 мячей, также став бронзовым призером чемпионатов Европы (2000, 2004). В качестве ассистента главного тренера работал в голландских АЗ, "Твенте" и сборной Нидерландов.