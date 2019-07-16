Судьям в КХЛ запретили пользоваться социальными сетями в сезоне-2019/20

ТАСС, 16 июля. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) ввела новое правило, согласно которому судьям лиги будет запрещено пользоваться социальными сетями во время сезона-2019/20. Об этом сообщил во вторник главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, его слова приводит пресс-служба КХЛ.

В понедельник арбитры КХЛ приступили к работе на предсезонных сборах. Всего в подготовке будут участвовать 80 судей - 38 главных и 42 линейных. Занятия завершатся в воскресенье.

"Мы вводим запрет на использование социальных сетей, - сказал Анисимов. - Поверьте, такие меры приняты для информационной безопасности. Юридически это правило распространяется на срок действия контракта, но и после 30 апреля мы настоятельно рекомендуем избегать пользования соцсетями".

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2019/20 стартует 1 сентября матчем между московским ЦСКА и омским "Авангардом".