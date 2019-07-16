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Ралли "Шелковый путь"

Медведев поздравил команду "КамАЗ-мастер" с победой в ралли "Шелковый путь"

В зачете грузовиков весь подиум заняли экипажи российской команды "КамАЗ-мастер"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с победой экипажи российской команды "КамАЗ-мастер", занявшие первые три места в зачете грузовиков в ралли-рейде "Шелковый путь". Об этом он написал во вторник на своей странице "ВКонтакте".

"Поздравляю команду "КамАЗ-мастер" с победой в ралли-марафоне "Шелковый путь"! Борьба с сильными соперниками была сложной и бескомпромиссной, но наша команда блестяще прошла этот путь, продемонстрировав великолепную подготовку. Гордимся успехом команды и желаем новых достижений!" - написал премьер.

Девятый ралли-рейд "Шелковый путь" завершился во вторник в китайском Дуньхуане. В зачете грузовиков первые три места заняли экипажи российской команды "Камаз-мастер" под руководством Антона Шибалова, Андрея Каргинова и Айрата Мардеева соответственно.

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Ралли "Шелковый путь"
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