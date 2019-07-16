Российский нападающий Анисимов обменян в клуб НХЛ "Оттава"

ТАСС, 16 июля. Российский нападающий Артем Анисимов в результате обмена перешел из клуба Национальной хоккейной лиги "Чикаго" в "Оттаву". Об этом сообщает пресс-служба "Чикаго".
В обратном направлении проследовал канадский нападающий Зак Смит, контракт с ним рассчитан до конца сезона-2020/21 (средняя сумма - $3,25 млн). Контракт 31-летнего россиянина также рассчитан до конца сезона-2020/21, сумма соглашения составляет $4,55 млн в год.
TRADE ALERT: The #Blackhawks have acquired forward Zack Smith from the Senators in exchange for forward Artem Anisimov.— Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) 16 июля 2019 г.
Smith’s contract has an AAV of $3,250,000 and is signed through the 2020-21 season. pic.twitter.com/O6bKjgCwH5