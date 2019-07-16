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НХЛ

Российский нападающий Анисимов обменян в клуб НХЛ "Оттава"

"Чикаго" получил взамен канадского форварда Зака Смита
Артем Анисимов AP Photo/Jim Young
Описание
Артем Анисимов
© AP Photo/Jim Young

ТАСС, 16 июля. Российский нападающий Артем Анисимов в результате обмена перешел из клуба Национальной хоккейной лиги "Чикаго" в "Оттаву". Об этом сообщает пресс-служба "Чикаго".

В обратном направлении проследовал канадский нападающий Зак Смит, контракт с ним рассчитан до конца сезона-2020/21 (средняя сумма - $3,25 млн). Контракт 31-летнего россиянина также рассчитан до конца сезона-2020/21, сумма соглашения составляет $4,55 млн в год.

 

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