Подарок на день рождения. Россияне завоевали золото и серебро на чемпионате мира

Четвертый день чемпионата мира по водным видам спорта стал самым успешным для сборной России

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 16 июля. /ТАСС/. Четвертый соревновательный день на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее стал пока самым успешным для российских спортсменов. Они не только одержали победу в синхронном плавании и завоевали серебро в прыжках в воду, но и одержали крупную победу над хозяйками турнира в турнире по водному поло. Вторник на чемпионате мира в Кванджу оказался богатым на события. Начало было положено ранним утром, в бассейне для водного поло, где за победу сражались женские команды России и Южной Кореи. Борьбы на самом деле не было: хозяйки турнира, уступившие в первом туре группового этапа венгеркам со счетом 0:64, были обречены на поражение в матче с одной из сильнейших сборных мира. Вопрос был лишь в том, сколько мячей забьют россиянки в ворота соперниц.

В итоге обновить рекорд результативности чемпионата мира команде под руководством Александра Гайдукова не получилось: россиянки в игре с аутсайдером турнира сумели организовать 30 голов. Но южнокорейских спортсменок это не сильно огорчило, ведь в матче им удалось реализовать главную задачу, которую они поставили перед собой на этом турнире, - забить хотя бы один мяч. Итоговый счет - 30:1. Для команды, которая была собрана за месяц до старта чемпионата мира и в составе которой нет профессиональных ватерполисток, подобное событие действительно имело огромное значение. После забитого мяча почти все южнокореянки заплакали от счастья. Автором исторического достижения стала 17-летняя Да Соль Гюн, которая начала заниматься водным поло только месяц назад. "У нас не было цели побить рекорд, потому что, играя с детьми, хочется привить им любовь к спорту, - рассказала после матча российская ватерполистка Евгения Иванова. - Они хотели на этом турнире забросить хотя бы один мяч, поэтому мы от души за них порадовались". В заключительном матче на групповом этапе россиянкам будет противостоять куда более серьезный соперник - команда Венгрии, дважды побеждавшая на чемпионатах мира. Божественная кадриль Не изменили себе в этот день и российские синхронистки, одержав победу в технической программе в групповых упражнениях, в составе команды выступали Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Алла Шишкина, Майя Дорошко, Марина Голядкина и Полина Комар. Дорошко единственная в этом составе ранее не становилась чемпионкой мира. "Она у нас дебютантка, поэтому ей было трудно, но девочки ей всячески помогают, - сказала главный тренер сборной России Татьяна Покровская. - Сейчас она выдержала этот старт, будем смотреть дальше".

Второе место заняли китайские синхронистки, тройку замкнули украинки. "Разрыв мог быть и побольше, потому что у китаянок было много ошибок, - считает главный тренер россиянок. - Наши тоже исполнили программу не очень чисто, но в отличие от соперниц, старались делать элементы так, как надо, а не упрощали их. Тот же шпагат наши старались сделать резко, а не вяло, у нас хорошие оценки, в первую очередь за элементы, но мое личное мнение, что это неправильно". На чемпионате мира россиянки представили техническую программу, которую намерены продемонстрировать и на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Поставлена она на русскую народную кадриль. "Музыка для нее пришла ко мне ночью, неожиданно, когда я скучала и не могла заснуть, - рассказала главный тренер сборной. - И вдруг в интернете мне попадается на глаза безумнейшая кадриль. Я услышала и поняла, что мое. Так что ее принес сам бог". В японской столице места будут распределяться по итогам исполнения не только технической, но и произвольной программ. В этом главное отличие чемпионата мира от Олимпийских игр, где в синхронном плавании разыгрываются только два комплекта наград - в дуэтах и группах. В Кванджу сборная России по синхронному плаванию одержала четыре победы из четырех возможных, впереди у нее еще пять видов соревновательной программы. Не грустный праздник Еще один успех во вторник российские спортсмены одержали в прыжках в воду, где разыгрывался один комплект наград - в командных смешанных соревнованиях. Поскольку соперничать с китайцами на этом чемпионате мира не под силу никому, оставшиеся две медали между собой распределяли 11 пар. Россияне в этой борьбе стали лучшими. Серебро национальной команде принесли Юлия Тимошинина и Сергей Назин. Изначально планировалось, что напарником Юлии будет Никита Шлейхер, однако тренерский штаб решил предоставить спортсмену отдых перед выступлением в индивидуальном соревновании на трехметровом трамплине, где в среду будут разыгрываться олимпийские лицензии.