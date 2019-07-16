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Летние олимпийские виды спорта

Прыгунья в высоту Ласицкене выиграла 16-й турнир подряд

Россиянка победила на турнире в итальянской Падуе
Мария Ласицкене EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Мария Ласицкене
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 16 июля. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на легкоатлетическом турнире в итальянской Падуе.

26-летняя спортсменка показала результат 1,94 метра. Второе место заняла украинка Ирина Геращенко (1,90), третьей стала британка Морган Лейк (1,85).

Для Ласицкене эта победа стала 16-й подряд, в предыдущий раз она не смогла одержать победу 17 января, уступив на турнире в Челябинске соотечественнице Анне Чичеровой. С 1 июля 2016 года по 30 июня 2018-го Ласицкене выиграла 45 турниров кряду. Следующим стартом для нее станет чемпионат России, который пройдет с 24 по 27 июля в Чебоксарах.

Ласицкене, выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, а также двукратной чемпионкой мира и Европы в помещении.

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