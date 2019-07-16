"Црвена Звезда" вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

ТАСС, 16 июля. Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд. Первый матч завершился со счетом 0:0.

Во втором раунде "Црвена Звезда" встретится с финским клубом ХИК, который также во вторник сыграл вничью с "Торсхавном" со счетом 2:2 (первый матч - 3:0).

Во вторник завершились ответные встречи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Результаты других матчей игрового дня:

"Сабуртало" (Грузия) - "Шериф" (Молдавия) - 1:3 (первый матч - 3:0);

"Шкендия 79" (Македония) - "Нымме Калью" (Эстония) - 1:2 (1:0);

"Валлетта" (Мальта) - "Дюделанж" (Люксембург) - 1:1 (2:2);

"Фероникели" (Косово) - "Нью-Сейнтс" (Уэльс) - 0:1 (2:2).

Остальные встречи пройдут в среду. Российский "Краснодар" начнет участие в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда.

Матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 23-24 июля, ответные - 30-31 июля.