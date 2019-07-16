Футболист де Лигт прибыл в Турин для подписания контракта с "Ювентусом"

ТАСС, 16 июля. Защитник сборной Нидерландов и голландского "Аякса" Маттейс де Лигт прилетел в Турин, чтобы подписать контракт с футбольным клубом "Ювентус". Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.

Ранее журналист телеканала beIN Sports Танкерди Палмери сообщал, что заработная плата 19-летнего защитника составит €12 млн. Еще €3 млн он сможет получить в виде бонусов. Мино Райола, который является агентом футболиста, заработает на данном трансфере €12 млн.

В прошедшем сезоне де Лигт провел 55 встреч за "Аякс", в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи. Защитник является воспитанником клуба.

В общей сложности за основную команду "Аякса" он отыграл 117 матчей, забил 13 мячей и отдал семь результативных передач. В составе клуба де Лигт стал чемпионом Нидерландов (2018/19) и обладателем Кубка Нидерландов (2018/19).