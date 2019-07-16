Клуб НХЛ "Вашингтон" продлил контракт с нападающим Враной

ТАСС, 17 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" договорился о подписании нового контракта с чешским форвардом Якубом Враной. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 23-летним нападающим рассчитано на два года. Зарплата игрока за весь период контракта составит $6,7 млн.

"Якуб - очень техничный игрок, который способен на многое и является важной частью нашего будущего, - сказал генеральный менеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан. - Мы довольны его прогрессом за последние два сезона и с оптимизмом смотрим на дальнейшее развитие игрока в рамках нашей организации".

Врана был выбран "Вашингтоном" на драфте 2014 года под общим 13-м номером. На счету форварда 176 игр в регулярных чемпионатах и 80 (40 шайб + 40 передач) очков. В плей-офф Врана провел 30 встреч и набрал восемь (3+5) баллов за результативность. В сезоне-2017/18 чешский хоккеист стал вместе с командой обладателем Кубка Стэнли.