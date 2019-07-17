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Футбол в Англии

Тренер "Манчестер Юнайтед" Сульшер заявил, что хочет строить игру команды вокруг Погба

Ранее 26-летний футболист заявил о намерении покинуть клуб
Поль Погба EPA-EFE/PETER POWELL
Описание
Поль Погба
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 17 июля. Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер намерен строить игру команды вокруг полузащитника Поля Погба, если французский футболист останется в клубе. Слова наставника приводит агентство Рейтер.

Ранее Погба в общении с японскими журналистами заявил, что намерен покинуть английский клуб для поиска нового вызова. Главным претендентом на 26-летнего француза является испанский "Реал". Также сообщалось, что итальянский "Ювентус" заинтересован в возвращении Погба, который покинул клуб в 2016 году.

"Поль - фантастический игрок и человек, он всегда был профессионалом, - сказал Сульшер. - Раньше я говорил: "Если Погба будет в нашей команде, то построим игру вокруг него". Мое мнение не поменялось с тех пор, сейчас бы сказал то же самое. Мы знаем, что некоторые люди критикуют Поля, но его в большей степени любят".

В прошедшем сезоне Погба провел 47 матчей в составе "Манчестер Юнайтед", в которых забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач. Всего за английский клуб француз отыграл 142 встречи, отметившись 31 голом и 29 ассистами. Погба становился победителем Лиги Европы и Кубка английской лиги.

В "Ювентусе" он четыре раза выигрывал чемпионат Италии, два раза завоевывал Кубок Италии и трижды - Суперкубок Италии. За туринский клуб полузащитник провел 178 игр, забил 34 мяча и отдал 43 передачи. В 2018 году Погба стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

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