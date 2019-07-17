Клуб НБА "Хьюстон" объявил о переходе в команду Уэстбрука

ТАСС, 17 июля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон" официально объявил о переходе в команду защитника "Оклахомы" Расселла Уэстбрука. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Хьюстона".

30-летний Уэстбрук перешл в "Хьюстон" в результате обмена. По условиям сделки, в "Оклахому" отправился разыгрывающий защитник Крис Пол, также клуб получил два защищенных выбора в первом раунде драфтов НБА 2024 и 2026 годов и возможность обменяться пиками первого раунда на драфтах в 2021 и 2025 годах.

Уэстбрук на протяжении 11 лет играл за "Оклахому", всего он провел за клуб 823 матча. В прошлом сезоне он провел 73 матча в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем 22,9 очка, совершая 11,1 подбора и отдавая 10,7 передачи, в плей-офф турнира баскетболист принял участие в 5 встречах, набирая по 22,8 очка, делая 9,0 подбора и отдавая 10,6 передачи. Он признавался самым ценным игроком НБА (2017), самым результативным игроком регулярного чемпионата (2015, 2017). Также Уэстбрук восемь раз принимал участие в Матчах всех звезд.

Уэстбруку принадлежат рекорды по количеству трипл-даблов за сезон (42) и количеству трипл-даблов подряд (11). В составе сборной США Уэстбрук стал победителем Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году и чемпионата мира в 2010 году.