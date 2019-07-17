Бегун Дубровский стал самым тестируемым РУСАДА атлетом за первые шесть месяцев 2019 года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Действующий победитель летнего чемпионата России в беге на 800 м Сергей Дубровский по итогам первой половины 2019 года является самым тестируемым спортсменом страны. Согласно материалам, предоставленным ТАСС Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), с января по июнь бегун девять раз проходил допинг-тестирование инспекторами РУСАДА.

24-летний спортсмен также является бронзовым призером Мемориала Знаменских - 2019, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) пока не выдала Дубровскому разрешение на выступление на зарубежных стартах в нейтральном статусе.

По восемь раз проверялись инспекторами РУСАДА на допинг в 2019 году ходоки Елена Лашманова и Дементий Чепарев, по семь - бегуны Владимир Никитин, Рудольф Верховых и Анастасия Шукшина, а также тяжелоатлетка Кристина Соболь.