{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг-скандал вокруг российского спорта

Бегун Дубровский стал самым тестируемым РУСАДА атлетом за первые шесть месяцев 2019 года

С января по июнь бегун девять раз проходил допинг-тестирование
Сергей Дубровский Егор Алеев/ТАСС
Описание
Сергей Дубровский
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Действующий победитель летнего чемпионата России в беге на 800 м Сергей Дубровский по итогам первой половины 2019 года является самым тестируемым спортсменом страны. Согласно материалам, предоставленным ТАСС Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), с января по июнь бегун девять раз проходил допинг-тестирование инспекторами РУСАДА.

24-летний спортсмен также является бронзовым призером Мемориала Знаменских - 2019, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) пока не выдала Дубровскому разрешение на выступление на зарубежных стартах в нейтральном статусе.

По восемь раз проверялись инспекторами РУСАДА на допинг в 2019 году ходоки Елена Лашманова и Дементий Чепарев, по семь - бегуны Владимир Никитин, Рудольф Верховых и Анастасия Шукшина, а также тяжелоатлетка Кристина Соболь.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Сборные по баскетболу
Баскетболист "Филадельфии" Симмонс не сыграет за сборную Австралии на Кубке мира
За команду на турнире сыграют чемпионы НБА Патрик Миллс и Эндрю Богут
Читать полностью