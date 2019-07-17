Колобков уверен, что РФС наладит работу по развитию женского футбола

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков убежден, что руководство Российского футбольного союза (РФС) наладит работу по развитию женского футбола в стране. Об этом глава ведомства рассказал журналистам.

"Американки - чемпионки мира и уделяют этому виду большое внимание, - сказал Колобков. - Мы, конечно, отстаем от них, но мы обсуждали с Дюковым (президентом РФС Александром Дюковым - прим. ТАСС) и женский, и мини, и пляжный футбол. Есть программа развития. Уверен, что новое руководство РФС встроит работу".

"У нас сложностей там нет - нужно просто внимание. Надеюсь, скоро и в женском футболе результаты будут лучше, чем у мужчин", - добавил министр спорта.

Чемпионат мира по футболу среди женских команд 2019 года завершился 7 июля. Победителем турнира стала сборная США, обыгравшая в финале команду Нидерландов (2:0). Для американок этот титул стал четвертым в истории.

Женская сборная России дважды участвовала в чемпионатах мира - в 1999 и 2003 годах команда под руководством главного тренера Юрия Быстрицкого доходила до 1/4 финала. На турнир 2019 года команда не попала, заняв третье место в отборочной группе с командами Англии, Уэльса, Боснии и Герцеговины, Казахстана.