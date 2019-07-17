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КХЛ

Клуб КХЛ "Спартак" расторг контракт с защитником Осиповым

В московском клубе хоккеист играл с 2017 года

ТАСС, 17 июля. Защитник Александр Осипов покинул московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак". Об этом сообщила пресс-служба команды.

30-летний хоккеист и клуб расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон.

В составе "Спартака" Осипов играл с 2017 года. В прошлом сезоне он провел 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 7 очков (5 шайб + 2 передачи), в плей-офф турнира он принял участие в 6 встречах, не отметившись результативными действиями.

Также он выступал за хабаровский "Амур", подмосковный "Атлант", санкт-петербургский СКА, московское "Динамо" и омский "Авангард". Всего он провел в лиге 446 матчей, набрав 129 очков (58+71).

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