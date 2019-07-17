Объявлен состав сборной России на финал Кубка мира по стрельбе из лука

ТАСС, 17 июля. Тренерский штаб сборной России по стрельбе из лука огласил состав команды на предстоящий финал Кубка мира. Об этом в среду сообщила пресс-служба Всемирной федерации стрельбы из лука.

В состав национальной команды по стрельбе из блочного лука вошли Наталья Авдеева и Антон Булаев, в стрельбе из классического лука страну представят Артем Махненко, Саяна Цыремпилова и Ксения Перова. В соревнованиях смешанных команд по стрельбе из классического лука выступят Елена Осипова и Эрдэм Ирдынеев, а Елизавета Князева и Павел Крылов составят смешанную пару в стрельбе из блочного лука.

Финал Кубка мира по стрельбе из лука пройдет в Москве на территории "Лужников" с 6 по 7 сентября, лучный тир будет располагаться на Престижной аллее московского спорткомплекса. Финал Кубка мира станет первым крупным международным соревнованием по стрельбе из лука на территории России после Олимпийских игр 1980 года.