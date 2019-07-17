{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2019 по водным видам спорта

Прыгуны в воду Кузнецов и Шлейхер завоевали для России лицензии на Игры-2020

На чемпионате мира спортсмены вышли в финал в прыжках в воду с трехметрового трамплина
Евгений Кузнецов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Евгений Кузнецов
© Станислав Красильников/ТАСС

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 17 июля. /ТАСС/. Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали для сборной страны лицензии на Игры 2020 года в Токио в прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Россияне вышли в финал в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу. Согласно правилам отбора на Олимпийские игры, все 12 участников финала получают олимпийские лицензии для своей страны. В данной дисциплине можно было завоевать максимум две олимпийские лицензии.

В полуфинале Кузнецов стал восьмым, а Шлейхер - пятым. Лучший результат в полуфинале показал китаец Се Сыи. Финал соревнований в прыжках в воду с трехметрового трамплина пройдет в четверг.

Соревнования прыгунов в воду на чемпионате мира продлятся до 20 июля, чемпионат мира завершится 28 июля.

Теги
ЧМ-2019 по водным видам спорта
Футбол в России
УЕФА отказал РФС в досрочном начале обучения тренера "Краснодара" Мусаева на лицензию Pro
Каждый кандидат на получение лицензии Pro должен проработать на позиции тренера с лицензией категории А в течение года
Читать полностью