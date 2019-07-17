Прыгуны в воду Кузнецов и Шлейхер завоевали для России лицензии на Игры-2020

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 17 июля. /ТАСС/. Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали для сборной страны лицензии на Игры 2020 года в Токио в прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Россияне вышли в финал в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу. Согласно правилам отбора на Олимпийские игры, все 12 участников финала получают олимпийские лицензии для своей страны. В данной дисциплине можно было завоевать максимум две олимпийские лицензии.

В полуфинале Кузнецов стал восьмым, а Шлейхер - пятым. Лучший результат в полуфинале показал китаец Се Сыи. Финал соревнований в прыжках в воду с трехметрового трамплина пройдет в четверг.

Соревнования прыгунов в воду на чемпионате мира продлятся до 20 июля, чемпионат мира завершится 28 июля.