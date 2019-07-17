РУСАДА за первые шесть месяцев 2019 года проверило на допинг 675 российских легкоатлетов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по июнь 2019 года чаще всего проверяло на допинг представителей легкой атлетики. Согласно материалам, предоставленным ТАСС РУСАДА, за первые шесть месяцев были протестированы 675 легкоатлетов.

Второе место по числу тестируемых с начала 2019 года представителей олимпийских видов спорта заняли тяжелоатлеты (221). В первые шесть месяцев 2019 года также были проверены 143 пловца (в том числе - и на открытой воде), 122 лыжника и 94 биатлониста.

Как сообщал ранее ТАСС, представители легкой атлетики лидируют по числу индивидуальных тестирований. Девять раз был проверен чемпион России в беге на 800 метров Сергей Дубровский, по восемь - ходоки Елена Лашманова и Дементий Чепарев, по семь - бегуны Владимир Никитин, Рудольф Верховых и Анастасия Шукшина.