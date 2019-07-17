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Бокс

Боксер Бетербиев ведет переговоры о поединке с Гвоздиком осенью

Россиянин является чемпионом мира по версии IBF в весовой категории до 79,38 кг, украинец - чемпионом по версии WBC
Артур Бетербиев (справа) AP Photo/Kamil Krzaczynski
Описание
Артур Бетербиев (справа)
© AP Photo/Kamil Krzaczynski

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Артур Бетербиев ведет переговоры об объединительном поединке с обладателем пояса Всемирного боксерского совета (WBC) украинцем Александром Гвоздиком, бой может пройти осенью. Об этом ТАСС сообщили в среду в команде Бетербиева.

"Ведутся переговоры, бой может состояться осенью", - сказал собеседник агентства.

Сам Бетербиев в разговоре с ТАСС отметил, что пока не знает, когда может состояться данный поединок. "Последнее, что я слышал, это то, что мы предлагали бой Гвоздику и [Сергею] Ковалеву", - сказал боксер.

В послужном списке Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения. В активе Бетербиева 14 побед (все - нокаутом) и ни одного поражения.

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