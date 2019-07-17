{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

В первом в истории юниорском ЧМ по художественной гимнастике выступят 442 спортсменки

Турнир пройдет в Москве с 19 по 21 июля

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Свыше 440 спортсменок примут участие в первом в истории юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике, который пройдет в Москве. Об этом сообщила журналистам в среду глава технического комитета Международной федерации гимнастики Наталья Кузьмина.

Всего на турнире выступят 442 спортсменки.

На эту тему
Русский дух. Чемпионат России по художественной гимнастике представил новый дворец спорта

"В соревнованиях примут участие 139 спортсменок, выступающих в личных соревнованиях, и 303 - в группах, - сказала Кузьмина. - Очень приятно, что чемпионат мира пройдет в столице России - стране, подарившей миру столько звезд художественной гимнастики. Этот турнир является тестовым. Если опыт удастся, то в дальнейшем турнир будет проходить один раз в два года".

Первый в истории вида спорта чемпионат мира среди юниорок пройдет в Москве с 19 по 21 июля. Право принять турнир досталось России как родине художественной гимнастики. Участницы чемпионата будут соревноваться как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях. Соревнования пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, открытие которого состоялось в московских "Лужниках" в июне 2019 года.

В состав сборной России вошли Лала Крамаренко, Дария Сергаева, Анастасия Симакова и Софья Агафонова которые выступят в личных соревнованиях. В групповых упражнениях страну - хозяйку турнира представят Анна Батасова, Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко и Алиса Тищенко.

Теги
РоссияВинер-Усманова, Ирина АлександровнаЛетние олимпийские виды спорта
Бокс
Федерация бокса России накажет тех, кто допустил Токарчук и Дашаева к соревнованиям
Ранее стало известно, что боксеры в 2018 году принимали участие в соревнованиях в период дисквалификации
Читать полностью