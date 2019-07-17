В первом в истории юниорском ЧМ по художественной гимнастике выступят 442 спортсменки

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Свыше 440 спортсменок примут участие в первом в истории юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике, который пройдет в Москве. Об этом сообщила журналистам в среду глава технического комитета Международной федерации гимнастики Наталья Кузьмина.

"В соревнованиях примут участие 139 спортсменок, выступающих в личных соревнованиях, и 303 - в группах, - сказала Кузьмина. - Очень приятно, что чемпионат мира пройдет в столице России - стране, подарившей миру столько звезд художественной гимнастики. Этот турнир является тестовым. Если опыт удастся, то в дальнейшем турнир будет проходить один раз в два года".

Первый в истории вида спорта чемпионат мира среди юниорок пройдет в Москве с 19 по 21 июля. Право принять турнир досталось России как родине художественной гимнастики. Участницы чемпионата будут соревноваться как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях. Соревнования пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, открытие которого состоялось в московских "Лужниках" в июне 2019 года.

В состав сборной России вошли Лала Крамаренко, Дария Сергаева, Анастасия Симакова и Софья Агафонова которые выступят в личных соревнованиях. В групповых упражнениях страну - хозяйку турнира представят Анна Батасова, Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко и Алиса Тищенко.