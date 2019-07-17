Светлана Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в истории ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 17 июля. /ТАСС/. Российская синхронистка Светлана Ромашина завоевала золотую медаль в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.

Ромашина получила за программу "Кармен" 97,1333 балла. Второе место заняла испанка Она Карбонель (94,5667), третьей стала японка Юкико Инуи (93,2000).

Ромашина завоевала 20-ю золотую медаль чемпионатов мира, опередив по числу побед соотечественницу Наталью Ищенко (19), в активе которой также еще две серебряные медали турнира. В число самых титулованных синхронисток мира входят россиянки Светлана Колесниченко (15), Анастасия Давыдова и Александра Пацкевич (обе - по 13). Рекордсменом по количеству золотых медалей чемпионатов мира является американский пловец Майкл Фелпс (26).

29-летняя Ромашина является пятикратной олимпийской чемпионкой, 20-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы. На ее счету ни одного поражения во всех турнирах, в которых она принимала участие. После Олимпийских игр 2016 года спортсменка взяла паузу в карьере в связи с рождением ребенка. В прошлом году она возобновила карьеру.

На текущем чемпионате мира Ромашина вместе с Колесниченко также завоевала золотую медаль в технической программе дуэтов. Обе спортсменки выступят в произвольной программе в дуэтах. Соревнования пар пройдут 18 июля.

В общем медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная Китая, имея в активе девять золотых, две серебряные и одну бронзовую награды. Сборная России идет на втором месте (5-3-0). Третью строчку занимают команды Германии и Украины (по 1-0-2). Соревнования по синхронному плаванию продолжатся до 19 июля, чемпионат мира завершится 28 июля.