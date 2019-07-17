Все билеты на московский ЧМ по художественной гимнастике среди юниорок проданы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Все билеты на первый в истории юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике, который пройдет в Москве, проданы. Об этом сообщила журналистам президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

Первый в истории вида спорта чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок пройдет в Москве с 19 по 21 июля. Право принять первый всемирный молодежный старт досталось России как родине художественной гимнастики. Юные участницы чемпионата будут соревноваться как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях. Соревнования пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, открытие которого состоялось в Лужниках в июне 2019 года и который может вместить порядка 4 тыс. зрителей.

"Все билеты проданы, огромное количество людей хочет приехать к нам, - отметила Винер-Усманова. - Мы специально изъяли из продажи часть билетов для наших юных спортсменок, чтобы они смогли увидеть этот чемпионат мира".

В соревнованиях примут участие 139 спортсменок, выступающих в личных соревнованиях, и 303 - в группах.