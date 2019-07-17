Федерация бокса России накажет тех, кто допустил Токарчук и Дашаева к соревнованиям

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Виновные в допуске дисквалифицированных боксеров Алены Токарчук и Ислама Дашаева к участию в российских соревнованиях будут наказаны. Об этом ТАСС заявила в среду первый заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Ранее стало известно, что Токарчук и Дашаев принимали участие в соревнованиях в период дисквалификации в 2018 году.

"Мы усилим работу с инспекторами и представителями комиссий, - сказала Кириенко. - Также проведем разъяснительную работу с судьями. Мы ведем внутреннее расследование. Те, кто допустил ошибку, понесут наказание".

Дашаев был дисквалифицирован на четыре года начиная с 7 марта 2017 года. Токарчук получила двухлетнюю дисквалификацию начиная с 28 ноября 2017 года. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) открыло дела по факту участия спортсменов в соревнованиях. Срок дисквалификации Токарчук и Дашаева может быть удвоен.