Агафонова не вошла в окончательный состав на юниорский ЧМ по художественной гимнастике

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Россиянка Софья Агафонова не вошла в окончательный состав национальной команды на юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике. Об этом сообщила журналистам старший тренер юниорской команды Инна Быстрова.

Первоначально планировалось, что Агафонова вместе Лалой Крамаренко, Дарьей Сергаевой и Анастасией Симаковой выступит в личном турнире.

"Агафонова не выступит на юниорском чемпионате мира, у нас будет три участницы. Теперь Крамаренко выступит в двух видах программы, а Сергаева и Симакова - в одном, как и планировалось", - отметила Быстрова.

В соревнованиях примут участие 139 спортсменок, выступающих в личных соревнованиях, и 303 - в группах.

Первый в истории вида спорта чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок пройдет в Москве с 19 по 21 июля. Право принять первый всемирный молодежный старт досталось России как родине художественной гимнастики. Юные участницы чемпионата будут соревноваться как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях. Соревнования пройдут во "Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой".