Первая академия смешанных единоборств открылась в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 июля. /ТАСС/. Первая в Северной Осетии академия смешанных единоборств (ММА) создана во Владикавказе. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе академии.

"Официальное открытие еще не состоялось, но уже сегодня там могут заниматься смешанными единоборствами все желающие. Особенностью спортивного центра станет бесплатная подготовка сборной бойцов к соревнованиям. Кроме того, планируется финансирование спортсменов на выезды в регионы РФ", - сказал собеседник агентства.

Комплекс построен за счет средств уроженцев Северной Осетии братьев Дениса и Дмитрия Валиевых. В будущем они хотят создать подобный центр в горах республики.

Академия построена по мировым стандартам и оснащена современным оборудованием. Здесь находится точная копия клетки - октагона. На территории комплекса расположены столовая, душевые, сауна, тренажерный зал, медицинский кабинет, спортивный бар, специализированная комната отдыха для бойцов, а также жилые комнаты, рассчитанные на 30 человек.

Единовременно в академии смогут заниматься 50 спортсменов.

Со спортсменами будет работать главный тренер сборной Северной Осетии по ММА Марат Илаев, президент федерации ММА Северной Осетии Ибрагим Тибилов и другие.