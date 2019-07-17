Российские биатлонисты проведут сбор в Сочи

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) решил проблему лицензии биатлонного стадиона в Сочи, так что национальная сборная сможет провести там августовский сбор. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент СБР Алексей Нуждов.

Горный сбор команды России оказался под угрозой срыва в связи с тем, что истек срок лицензии спортивной базы. СБР взял ее на свой баланс пять лет назад в связи с проведением там олимпийских соревнований. Обычно подобные центры находятся в ведении местных Центров спортивной подготовки или спортшкол.

"Сейчас лицензию продлили с СБР, однако мы продолжим изучать варианты, при которых этим объектом будут управлять местные организации, как это происходит в большинстве других регионов", - сказал Нуждов.

В Сочи находится единственная в России горная биатлонная база.