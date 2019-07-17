Ромашина не придает значения тому, что стала лучшей синхронисткой мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 17 июля. /ТАСС/. Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, завоевавшая в южнокорейском Кванджу 20-ю золотую медаль чемпионатов мира, не придает значения тому, что стала лучшей синхронисткой на планете. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований, которые прошли в среду.

Ромашина завоевала золотую медаль в сольной произвольной программе на чемпионате мира. По числу золотых медалей чемпионатов мира она опередила другую пятикратную олимпийскую чемпионку - Наталью Ищенко.

"Не об этом сейчас мысли, правда, - призналась Ромашина. - Я просто рада, что сольная программа подошла к концу, потому что за нее я в большей степени переживала на этом чемпионате мира. Вдвоем выходить не так страшно, в дуэте мы уже попробовали свои силы на этапах Мировой серии, а сейчас я вышла на большую арену впервые. Было страшновато, как воспримут судьи мое возвращение именно в сольную программу".

"Но уже в полуфинале я поняла, что есть порох в пороховнице, что еще можно работать. Довольна, что так отработала, потому что тренировочный процесс давался нелегко", - добавила она.

29-летняя Ромашина является пятикратной олимпийской чемпионкой, 20-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы. На ее счету ни одного поражения во всех турнирах, в которых она принимала участие. После Олимпийских игр 2016 года спортсменка взяла паузу, родив ребенка. В прошлом году она возобновила карьеру.