Умер бывший главный тренер сборной Бельгии по футболу Робер Васеж

ТАСС, 17 июля. Бывший главный тренер сборной Бельгии по футболу Робер Васеж умер на 80-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Причина кончины не сообщается. Васеж тренировал сборную Бельгии с 1999 по 2002 год.

Под его руководством на домашнем чемпионате Европы - 2000 бельгийская сборная не смогла выйти в плей-офф, заняв третье место в группе B. Она выиграла у команды Швеции (2:1) и уступила итальянской и турецкой сборным с одинаковым счетом 0:2.

На следующем крупном международном турнире, чемпионате мира - 2002, который прошел в Южной Корее и Японии, бельгийцы дошли до 1/8 финала, где уступили будущим победителям турнира бразильцам (0:2). На групповом этапе бельгийская сборная играла с командой России. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу бельгийцев. В составе россиян отличились Владимир Бесчастных (52-я минута) и Дмитрий Сычев (88).

Кроме того, бельгийский специалист работал со сборной Алжира. На клубном уровне Васеж тренировал бельгийские клубы "Стандард", "Льеж" и "Шарлеруа", "Брюссель", а также португальский "Спортинг". Он трижды признавался лучшим тренером страны, приводил "Льеж" к победе в Кубке Бельгии, вывел "Шарлеруа" в финал Кубка Бельгии.