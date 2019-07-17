Ромашина не исключает, что останется в синхронном плавании после ОИ-2020

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 17 июля. /ТАСС/. Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина не исключает, что останется в синхронном плавании после Игр в Токио. Об этом 29-летняя спортсменка рассказала журналистам после завоевания рекордной золотой медали на чемпионате мира в Кванджу.

Ромашина в среду завоевала золотую медаль в сольной произвольной программе, которая стала для нее 20-й на чемпионатах мира. По числу золотых медалей она опередила другую пятикратную олимпийскую чемпионку - Наталью Ищенко.

"Татьяна Евгеньевна (Данченко, тренер синхронистки - прим. ТАСС) почти на полном серьезе мне сказала, что надо отплавать Олимпиаду, дальше, по договоренности с мужем, я возвращаюсь в семью, рожаю второго ребенка и возвращаюсь заново", - сказала Ромашина.

"Получается своеобразный цикл", - заметила она.

Спортсменка после Олимпийских игр 2016 года взяла паузу в связи с рождением ребенка. Два года назад она попробовала себя в роли тренера, после чего возобновила карьеру. В четверг Ромашина может завоевать 21-ю медаль чемпионатов мира, если победит в паре со Светланой Колесниченко в произвольной программе дуэтов.