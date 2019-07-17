Кириленко: четыре клуба НБА реально усилились летом

В начале июля в НБА открылся рынок свободных агентов. "Бруклин" совершил две громкие сделки, подписав контракты с чемпионами НБА легким форвардом Кевином Дюрантом и разыгрывающим Кайри Ирвингом. Также в клуб перешел центровой Деандре Джордан. "Клипперс" подписал контракты с Кавайем Леонардом и Полом Джорджем, "Лейкерс" - с форвардом Энтони Дэвисом, "Хьюстон" - с Расселлом Уэстбруком.

"Многие клубы хорошо поработали в межсезонье, и за обменами в НБА действительно интересно наблюдать. Но есть четыре команды, которые провели прекрасную работу и реально приобрели этим летом, - сказал Кириленко. - Это, конечно, "Бруклин", "Хьюстон", подписавший Уэстбрука, "Лейкерс", "Клипперс". Я не ожидал, что они ["Клипперс"] так усилятся, думал, Кавай подпишет контракт с "Лейкерс" или останется в "Торонто", но он пошел своим путем, как уже делал".

Кириленко, выступавший с 2001 по 2011 год в "Юте", также отметил селекционную работу "Джаз": "Юта" неплохо усилила свои позиции, получив командных игроков. Будет интересно за ними наблюдать. "Бостон" не проиграл и не победил. Я считаю, что Кемба [Уокер] - полноценная замена Кайри [Ирвингу], "Филадельфия" продлила контракты со своими лидерами, тоже укрепилась".