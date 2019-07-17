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Кириленко: четыре клуба НБА реально усилились летом

По словам главы Российской федерации баскетбола, за обменами в НБА действительно интересно наблюдать
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин", "Лейкерс", "Клипперс" и "Хьюстон" провели прекрасную работу в межсезонье и смогли реально усилиться. Такое мнение ТАСС высказал в среду президент Российской федерации баскетбола (РФБ), бывший игрок НБА Андрей Кириленко.

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В начале июля в НБА открылся рынок свободных агентов. "Бруклин" совершил две громкие сделки, подписав контракты с чемпионами НБА легким форвардом Кевином Дюрантом и разыгрывающим Кайри Ирвингом. Также в клуб перешел центровой Деандре Джордан. "Клипперс" подписал контракты с Кавайем Леонардом и Полом Джорджем, "Лейкерс" - с форвардом Энтони Дэвисом, "Хьюстон" - с Расселлом Уэстбруком.

"Многие клубы хорошо поработали в межсезонье, и за обменами в НБА действительно интересно наблюдать. Но есть четыре команды, которые провели прекрасную работу и реально приобрели этим летом, - сказал Кириленко. - Это, конечно, "Бруклин", "Хьюстон", подписавший Уэстбрука, "Лейкерс", "Клипперс". Я не ожидал, что они ["Клипперс"] так усилятся, думал, Кавай подпишет контракт с "Лейкерс" или останется в "Торонто", но он пошел своим путем, как уже делал".

Кириленко, выступавший с 2001 по 2011 год в "Юте", также отметил селекционную работу "Джаз": "Юта" неплохо усилила свои позиции, получив командных игроков. Будет интересно за ними наблюдать. "Бостон" не проиграл и не победил. Я считаю, что Кемба [Уокер] - полноценная замена Кайри [Ирвингу], "Филадельфия" продлила контракты со своими лидерами, тоже укрепилась".

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