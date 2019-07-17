Тренер Ромашиной считает, что российская синхронистка лучше Фелпса

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 17 июля. /ТАСС/. Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко считает, что пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина лучше самого титулованного спортсмена мира, американского пловца Майкла Фелпса. Об этом она заявила журналистам в среду после завоевания Ромашиной 20-й золотой медали чемпионатов мира.

29-летняя Ромашина в среду победила в сольной произвольной программе чемпионата мира по водным видам спорта, эта золотая медаль стала для нее 20-й на чемпионатах мира. По числу золотых наград чемпионатов мира она опередила другую пятикратную олимпийскую чемпионку, Наталью Ищенко, в активе которой еще две серебряные медали турнира.

"Сможет ли она обогнать Фелпса? Для этого надо остаться еще на один чемпионат мира. Но мы ни за кем не гонимся, пока у нее есть настроение, силы и желание, мы будем работать. А что нам Фелпс, мы круче Фелпса, я считаю", - сказала Данченко.

На счету Фелпса, помимо 26 золотых медалей чемпионатов мира, 23 олимпийские золотые награды. Ранее Ромашина отмечала, что не стремится обогнать американца, который завершил карьеру после Игр 2016 года.

Спортсменка после Олимпийских игр 2016 года объявила о том, что приостановит карьеру из-за рождения ребенка. Два года назад она попробовала себя в роли тренера, а в прошлом году объявила о возобновлении карьеры.

В четверг Ромашина может завоевать 21-ю золотую медаль чемпионатов мира, если победит вместе со Светланой Колесниченко в произвольной программе дуэтов.