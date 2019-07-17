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Летние олимпийские виды спорта

Медицинский центр за 800 млн рублей построят в Деревне Универсиады в Екатеринбурге

После окончания соревнований он станет медицинским учреждением в составе нового кампуса Уральского федерального университета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Новый медицинский центр для обслуживания спортсменов и болельщиков Всемирной летней Универсиады построят на территории Деревни Игр в Екатеринбурге, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей официальной странице в Instagram.

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Сегодня в Москве встречались с министром здравоохранения РФ Вероникой Игоревной Скворцовой. Я рассказал Веронике Игоревне о наших планах по подготовке к Универисаде-2023, в том числе о строительстве в Деревне Универсиады нового медицинского центра. Во время Универсиады он будет оказывать медицинские услуги спортсменам и болельщикам, а после станет медицинским учреждением в составе нового кампуса УрФУ. Стоимость проекта — около 800 млн рублей, и мы предложили правительству РФ учесть эти расходы в бюджетах на 2020-2022 годы. Я попросил Веронику Игоревну поддержать наш проект.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

"Во время Универсиады он будет оказывать медицинские услуги спортсменам и болельщикам, а после станет медицинским учреждением в составе нового кампуса УрФУ (Уральского федерального университета - прим. ТАСС). Стоимость проекта - около 800 млн рублей, и мы предложили правительству РФ учесть эти расходы в бюджетах на 2020-2022 годы", - написал губернатор.

Куйвашев уточнил, что в среду встречался с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой и попросил ее поддержать проект.

Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области поручил правительству региона проработать план застройки территории в Екатеринбурге, где в 2023 году разместится Деревня спортсменов Всемирной летней Универсиады. После проведения Студенческих игр на территории деревни разместятся учебные корпуса и кампус Уральского федерального университета.

Всемирная летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Россия примет летнюю Универсиаду второй раз, соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В марте текущего года Красноярск был столицей зимней Универсиады. Летняя Универсиада 2019 года прошла в Неаполе, в 2021 году соревнования примет китайский Чэнду.

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