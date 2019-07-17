Китаянка Чэнь Юйси выиграла золото в прыжках в воду с вышки на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 17 июля. /ТАСС/. Китайская спортсменка Чэнь Юйси одержала победу в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Она набрала 439,00 балла. Серебряным призером стала китаянка Лу Вэй (377,80), бронзовым - американка Дилейни Шнелл (364,20). Россиянки Анна Чуйнышена и Юлия Тимошинина не сумели пробиться в финальную часть соревнований, заняв 30-е и 31-е места соответственно. В данном виде программы разыгрывались олимпийские лицензии, все 12 финалисток финалистки турнира завоевали право принять участие в Олимпийских играх 2020 года.
В 1978 году советская спортсменка Ирина Калинина завоевала золотую медаль в данной дисциплине, с тех пор советские и российские спортсмены ни разу не становились призерами мирового первенства.
В общем медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная Китая, имея в активе 10 золотых, три серебряные и одну бронзовую награды. Сборная России идет на втором месте (5-3-0). Третью строчку делят команды Украины и Германии (по 1-0-2).
Соревнования прыгунов в воду на чемпионате мира продлятся до 20 июля, чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|10
|3
|1
|14
|2
|Россия
|5
|3
|0
|8
|3
|Украина
|1
|0
|2
|3
|3
|Германия
|1
|0
|2
|3
|5
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|5
|Бразилия
|1
|0
|0
|1
|7
|Франция
|0
|3
|0
|3
|8
|США
|0
|2
|4
|6
|9
|Италия
|0
|2
|1
|3
|9
|Испания
|0
|2
|1
|3