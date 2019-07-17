Китаянка Чэнь Юйси выиграла золото в прыжках в воду с вышки на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 17 июля. /ТАСС/. Китайская спортсменка Чэнь Юйси одержала победу в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Она набрала 439,00 балла. Серебряным призером стала китаянка Лу Вэй (377,80), бронзовым - американка Дилейни Шнелл (364,20). Россиянки Анна Чуйнышена и Юлия Тимошинина не сумели пробиться в финальную часть соревнований, заняв 30-е и 31-е места соответственно. В данном виде программы разыгрывались олимпийские лицензии, все 12 финалисток финалистки турнира завоевали право принять участие в Олимпийских играх 2020 года.

В 1978 году советская спортсменка Ирина Калинина завоевала золотую медаль в данной дисциплине, с тех пор советские и российские спортсмены ни разу не становились призерами мирового первенства.

В общем медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная Китая, имея в активе 10 золотых, три серебряные и одну бронзовую награды. Сборная России идет на втором месте (5-3-0). Третью строчку делят команды Украины и Германии (по 1-0-2).

Соревнования прыгунов в воду на чемпионате мира продлятся до 20 июля, чемпионат мира завершится 28 июля.