Команды КНДР и Южной Кореи по футболу сыграют в одной группе в отборе к ЧМ-2022

ТАСС, 17 июля. Сборные КНДР и Южной Кореи выступят в одной группе во втором раунде отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года в зоне Азия. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В своей истории сборные 16 раз встречались друг с другом. Восемь раз побеждала южнокорейская сборная, один раз - команда КНДР, семь встреч закончились вничью. В последний раз команды встречались в 2017 году в рамках чемпионата Восточной Азии, победу со счетом 1:0 тогда одержали южнокорейские футболисты. Сборная Южной Кореи десять раз принимала участие в чемпионатах мира, команда КНДР - два раза.

Вместе со сборными КНДР и Южной Кореи в группе Н выступят команды Ливана, Туркменистана и Шри-Ланки. Группу A составили сборные Китая, Сирии, Филиппин, Мальдивы и Гуама, группу B - Австралии, Иордании, Тайваня, Кувейта и Непала, группу C - Ирана, Ирака, Бахрейна, Гонконга и Камбожди, группу D - Саудовской Аравии, Узбекистана, Палестины, Йемена и Сингапура, группу E - Бангладеша, Омана, Индии, Афганистана и Катара (матчи со сборной Катара не будут идти в зачет, поскольку команда напрямую отобралась на ЧМ-2022 как организатор турнира - прим. ТАСС), группу F - Японии, Киргизии, Таджикистана, Мьянмы и Монголии, группу G - ОАЭ, Вьетнама, Таиланда, Малайзии и Индонезии.

Восемь победителей групп и четыре лучшие сборные, занявшие вторые места, пройдут в третий раунд отбора и автоматически обеспечат себе участие в Кубке Азии - 2023. Матчи второго раунда азиатского отборочного турнира пройдут в период с 5 сентября 2019 года по 9 июня 2020-го.

Чемпионат мира - 2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.