Московское "Динамо" объявило о подписании двухлетнего контракта с футболистом Каборе

ТАСС, 17 июля. Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о подписании двухлетнего контракта с полузащитником из Буркина-Фасо Шарлем Каборе. Об этом сообщила в среду "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу московской команды.

Отмечается, что 31-летний игрок уже приступил к тренировкам. Футболист сначала тренировался вместе с партнерами по команде. В концовке занятия он работал индивидуально с тренером по физической подготовке Патриком Лэзэреску. Спортсмен стал седьмым новичком команды, он будет выступать под 77-м номером.

Ранее о подписании контракта с футболистом на встрече руководства клуба с болельщиками сообщил спортивный директор "Динамо" Роман Орещук.

Каборе ранее выступал в чемпионате России за "Краснодар" и краснодарскую "Кубань". В прошлом сезоне он провел 37 матчей за "Краснодар" во всех турнирах, забив один гол и отдав две передачи. Также полузащитник является чемпионом Франции, обладателем Кубка французской лиги и Суперкубка Франции в составе "Марселя", за который выступал с 2008 по 2013 год.

За сборную Буркина-Фасо он сыграл в 92 встречах, забив четыре мяча. Вместе с национальной командой он становился серебряным (2013) и бронзовым (2017) призером Кубка африканских наций.