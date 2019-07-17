Кириленко заявил, что у Российской федерации баскетбола нет конфликта с Евролигой

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Евролига является сильнейшим баскетбольным соревнованием в Европе, и у Российской федерации баскетбола (РФБ) нет с ней конфликта. Такое мнение ТАСС высказал в среду президент РФБ Андрей Кириленко.

В среду Евролига объявила место проведения "Финала четырех" 2020 года - немецкий Кельн. Финальный турнир Евролиги пройдет с 22 по 24 мая 2020 года на "Ланксесс-Арене", которая вмещает более 18 тыс. зрителей.

"От предстоящего сезона Евролиги я ничего особенного не ожидаю - будет примерно то же самое. Хороший чемпионат, с хорошим уровнем баскетбола, - сказал Кириленко. - Это сильнейший чемпионат в Европе, в котором играют сильнейшие клубы".

"И кто бы что ни говорил про конфликты - у меня с Евролигой конфликтов нет. Есть несогласие по многим моментам, но по турниру, качеству баскетбола - вопросов нет. Это сильнейшая лига в Европе на сегодняшний день", - отметил он.

В прошедшем сезоне "Финал четырех" проходил в испанской Витории-Гастейс. Победителем турнира стал московский ЦСКА. В предстоящем сезоне Россия будет представлена тремя клубами Единой лиги ВТБ: ЦСКА, "Химками" и петербургским "Зенитом".