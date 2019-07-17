"Яндекс" определил самый популярный футбольный клуб в России

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" стал самым популярным футбольным клубом России согласно запросам пользователей в поисковой системе "Яндекса". Об этом сообщила в среду пресс-служба компании в социальной сети "ВКонтакте".

"Яндекс" оценивал уровень поддержки команд в российских регионах, исходя из количества болельщиков клуба, которые искали матчи своих команд через поисковую систему чаще остальных.

"Спартак" стал самым популярным клубом в 59 субъектах страны из 85, в том числе в Москве, во всех субъектах Сибирского федерального округа и семи из 11 субъектов Дальневосточного федерального округа. Вторым по популярности клубом в стране является петербургский "Зенит", его поддерживают сильнее остальных клубов в 14 субъектах (города федерального значения Санкт-Петербург и Севастополь, Ленинградская, Псковская, Новгородская, Тюменская, Магаданская, Сахалинская области, республики Ингушетия и Карелия, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, а также Ненецкий автономный округ). ЦСКА - третий по количеству болельщиков по стране, однако только в одном субъекте за него болеет большинство - в Северной Осетии. "Краснодар" поддерживает большинство населения двух субъектов - Краснодарского края и Республики Адыгея.

Остальные клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) лидируют по популярности в тех российских субъектах, которые они представляют: "Арсенал" - в Тульской области, "Ахмат" - в Чеченской Республике, "Крылья Советов" - в Самарской области, "Оренбург" - в Оренбургской области, "Ростов" - в Ростовской области, "Рубин" - в Республике Татарстан, "Тамбов" - в Тамбовской области, "Урал" - в Свердловской области, "Уфа" - в Республике Башкортостан.

Сезон-2018/19 РПЛ стартовал 12 июля. Матчи второго тура чемпионата пройдут с 20 по 21 июля.