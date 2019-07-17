Австралийский велогонщик Калеб Юэн стал победителем 11-го этапа "Тур де Франс"

ТАСС, 17 июля. Австралиец Калеб Юэн, выступающий за команду Lotto Soudal, стал победителем 11-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".

Дистанцию протяженностью 167 км между французскими городами Альби и Тулуза он преодолел за 3 часа 51 минуту 26 секунд.

Второе место занял голландец Дилан Грёневеген из команды Jumbo-Visma, третьим стал итальянец Элиа Вивиани из Deceuninck - Quick-Step, у обоих время победителя. Для определения первого места был использован фотофиниш. Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду "Катюша-Альпецин", финишировал 78-м с результатом 3 часа 51 минута 57 секунд.

12-й этап протяженностью 209,5 км пройдет между французскими городами Тулуза и Баньер-де-Бигор 18 июля.

По итогам 11 этапов в общем зачете продолжает лидировать француз Жулиан Алафилипп из Deceuninck - Quick-Step (47:18.41), на втором месте британец Томас Герайнт, выступающий за команду Ineos (47:19.53), на третьем - колумбиец Эган Берналь, также представляющий Ineos (47:19.57). Закарин занимает 63-е место (47:59.18).

"Тур де Франс" проходит уже в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" - 2018 стал Герайнт, выступавший за команду Sky.