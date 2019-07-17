Главный тренер "Сочи" Точилин ожидает рекордную посещаемость на первой домашней игре в РПЛ

СОЧИ, 17 июля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Сочи" Александр Точилин ожидает около 15 тыс. зрителей на первом домашнем матче команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) против петербургского "Зенита" 21 июля, что может стать рекордом посещаемости стадиона "Фишт" для российских соревнований. Об этом тренер команды рассказал журналистам в среду на пресс-конференции в Сочи.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе клуба, ранее в среднем каждый матч команды на домашнем стадионе посещали 3,5 тыс. человек, на весеннем этапе первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) посещаемость стадиона "Фишт" в среднем составила 5-6 тыс. зрителей. Рекорд для российских соревнований был установлен на матче с "Нижним Новгородом", который посетили более 8 тыс. человек. Вместимость стадиона "Фишт" составляет 44 287 человек.

"Мы ожидаем [рекорд]. Насколько знаю, около 15 тыс. человек точно должно быть", - сказал Точилин.

Он подчеркнул, что подготовка команды к игре идет по плану. "Все идет по плану, готовимся спокойно к предстоящей игре. Есть у нас определенные проблемы в подготовке, вот [капитан команды Евгений] Песегов приболел, надеемся, к игре поправится. То, что планируем, выполняем, дальше результаты проделанной работы увидим в воскресенье", - сказал Точилин.

В первом туре "Сочи" проиграл в гостях московскому "Спартаку" со счетом 0:1.

"Сочи" был основан 6 июня 2018 года, клуб выступает на стадионе "Фишт", на котором проводились церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Также стадион принял шесть матчей чемпионата мира 2018 года, включая четвертьфинал между сборными России и Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).