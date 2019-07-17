ФК "Сочи" планирует занять первое место в РПЛ

СОЧИ, 17 июля. /ТАСС/. Задачей-максимум на нынешний сезон перед "Сочи", который вышел в премьер-лигу, является первое место в чемпионате России. Об этом рассказал в среду главный тренер "Сочи" Александр Точилин на пресс-конференции.

"Понятно, что существует много задач. Для дебютантов минимальная задача - это сохранить прописку. Максимальная - не подумайте, что мы пренебрежительно к другим командам относимся - но есть высокая цель, это первое место. Поэтому будем бороться, что по итогам сезона мы будем иметь, узнаем весной", - сказал Точилин.

Он подчеркнул, что изменения в игре команды уже видны. "Думаю, по первой игре изменения заметны. Пришла достаточно большая группа новых футболистов, известных, с хорошим уровнем. Соответственно, та игра, которую мы показали в матче со "Спартаком", наверное, уже отличалась от той, что была в межсезонье", - отметил тренер.

Что касается финансирования, по словам Точилина, все платежи осуществляются вовремя, в полном объеме. "Пока никаких задержек у нас не было. Надеюсь, и не будет", - сказал тренер.

В матче первого тура чемпионата России в прошлую субботу "Сочи" в гостях уступил столичному "Спартаку" со счетом 0:1. Следующий матч команда проведет дома против петербургского "Зенита" 21 июля.

"Сочи" был основан 6 июня 2018 года, клуб выступает на стадионе "Фишт", на котором проводились церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, а также состоялись шесть матче чемпионата мира - 2018.