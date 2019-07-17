"Ростов" объявил об уходе футболиста Гацкана после 11 лет в клубе

Отмечается, что домашний матч с московским "Спартаком" 20 июля станет последним для 35-летнего капитана команды. 17 июня Гацкан продлил контракт с клубом на один год.

ТАСС, 17 июля. Футбольный клуб "Ростов" на официальном сайте сообщил об уходе молдавского полузащитника Александра Гацкана после 11 лет, проведенных в клубе.

"Между "Ростовом" и Александром достигнута договоренность и понимание по поводу продолжения карьеры полузащитника. Гацкан - амбициозный футболист, который хочет играть в каждом матче. Понимая желание капитана, клуб не стал препятствовать его уходу", - говорится в сообщении.

Гацкан - воспитанник молдавского клуба "Униспорт-Авто". Полузащитник выступает за "Ростов" с 2008 года, до этого он играл за челябинский "Спартак" и казанский "Рубин". В составе "Ростова" футболист провел 314 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 26 результативных передач, став обладателем Кубка России и серебряных медалей чемпионата страны. На его счету 65 матчей и пять голов за национальную команду Молдавии.