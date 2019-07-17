Грищук вышел в полуфинал Гран-при FIDE в Риге

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Александр Грищук вышел в полуфинал второго этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Риге.

Грищук обыграл на тай-брейке китайца Юй Янъи. В других парах тай-брейка россиянин Сергей Карякин проиграл американцу Уэсли Со, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров победил поляка Яна-Кшиштофа Дуду. Ранее в полуфинал вышел француз Максим Вашье-Лаграв, победивший болгарина Веселина Топалова.

В полуфинале Грищук встретится с Вашье-Лагравом, Со - с Мамедьяровым. Партии пройдут 18, 19 июля. Тай-брейк, если понадобится, состоится 20 июля.

Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. Каждая стадия состоит из двух партий с классическим контролем времени, а также тай-брейка с укороченным контролем, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка.

По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира - норвежцем Магнусом Карлсеном.

Первый этап прошел в середине мая в Москве. Он завершился победой российского гроссмейстера Яна Непомнящего, который в финале обыграл Грищука. Этап в Риге завершится 23 или 24 июля (в случае тай-брейка). Также пройдут этапы в Гамбурге (4-18 ноября) и Тель-Авиве (10-24 декабря). Всего в серии примет участие 21 шахматист, каждый из которых сыграет на трех этапах.