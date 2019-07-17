СМИ: баскетболист Бендер дал устное согласие на переход в ЦСКА

ТАСС, 17 июля. Хорватский баскетболист Драган Бендер дал устное согласие на переход в московский ЦСКА. Об этом сообщает портал Eurohoops.

По информации источника, 21-летний центровой подпишет многолетний контракт с московским клубом, если ему не поступит предложение из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Бендер был выбран под общим четвертым номером на драфте НБА клубом "Финикс" в 2016 году. До этого он выступал за хорватские "Сплит" и "Каштелу", а также израильский "Маккаби" (Тель-Авив). В прошедшем сезоне Бендер провел за "Финикс" 46 матчей, в которых в среднем за матч набирал 5 очков, делал 4 подбора и 1,2 передачи. "Финикс" занял последнее, 15-е место, в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

В составе сборной Хорватии он стал чемпионом Европы среди игроков не старше 18 лет в 2014 году.

В сезоне-2018/19 ЦСКА стал победителем Евролиги и Единой лиги ВТБ.