Звездные обмены. Лучшие игроки НБА переходят в новые команды

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон" в среду официально объявил о переходе в команду защитника "Оклахомы" Расселла Уэстбрука. Это очередной громкий переход этого лета в сильнейшей баскетбольной лиге. Эксперты признаются, что такого богатого на крупные сделки межсезонья в НБА не было уже много лет.

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Уэстбрук перешел в "Хьюстон", а в "Оклахому" отправился другой звездный игрок - разыгрывающий защитник Крис Пол. При этом Уэстбрук считался символом "Тандер" и за 11 лет провел за клуб 823 матча. В 2017 году он признавался самым ценным игроком НБА, и ему также принадлежат рекорды по количеству трипл-даблов за сезон (42) и количеству трипл-даблов подряд (11). В "Хьюстоне" 30-летний Уэстбрук составит грозный атакующий дуэт вместе с Джеймсом Харденом - самым ценным игроком НБА 2018 года. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко признался ТАСС, что ему интересно следить за переходами игроков в НБА, и помимо "Хьюстона" отметил три другие команды, совершившие громкие сделки этим летом. "Многие клубы хорошо поработали в межсезонье, и за обменами в НБА действительно интересно наблюдать. Но есть четыре команды, которые провели прекрасную работу и реально приобрели этим летом, - сказал Кириленко. - Это, конечно, "Бруклин", "Хьюстон", подписавший Уэстбрука, "Лейкерс", "Клипперс". Я не ожидал, что они ["Клипперс"] так усилятся, думал, Кавай [Леонард] подпишет контракт с "Лейкерс" или останется в "Торонто", но он пошел своим путем, как уже делал". Кириленко, выступавший с 2001 по 2011 год в "Юте", также отметил селекционную работу "Джаз": "Юта" неплохо усилила свои позиции, получив командных игроков. Будет интересно за ними наблюдать. "Бостон" не проиграл и не победил. Я считаю, что Кемба [Уокер] - полноценная замена Кайри [Ирвингу], "Филадельфия" продлила контракты со своими лидерами, тоже укрепилась". Все звезды в гости в "Бруклин" Главной сенсацией межсезонья в НБА стало усиление клуба, владельцем которого является российский бизнесмен Михаил Прохоров. В последние годы "Бруклин" считался одним из главных разочарований лиги, и подписание контрактов с двумя звездами - Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом, стало мировой сенсацией.

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Дюрант - двукратный чемпион НБА, и дважды получал приз самого ценного игрока финальной серии, он четыре раза входил в первую символическую пятерку лиги, а в 2014 году был признан самым ценным игроком НБА. Четыре раза Дюрант становился самым результативным игроком сезона, и 10 раз принимал участие в Матче звезд. Пять раз он включался в первые символические сборные по итогам сезона и трижды - во вторые. В составе сборной США он дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр (2012, 2016), а в 2010 году помог "Дрим тим" выиграть чемпионат мира. Ирвинг также является чемпионом НБА. Разыгрывающий шесть раз принимал участие в Матчах всех звезд, а в составе сборной США стал чемпионом мира в 2014 году, получив приз самому ценному игроку турнира. В 2016-м Ирвинг выиграл олимпийское золото. "Пополнение команды новыми игроками означает, что у нас есть потенциал и таланты, чтобы выйти на новый уровень, сохранив при этом наши ключевые ценности и принципы. Уверен, что фанатов в Нью-Йорке и по всему миру ждет незабываемое время", - сказал Прохоров ТАСС. На фоне перехода Дюранта и Ирвинга остальные подписания "Нетс" выглядят не такими значительными, хотя клуб сумел усилить позицию центрового, подписав одного из лучших игроков этого амплуа - Деандре Джордана. По мнению Кириленко, у перехода Дюранта в "Бруклин" несколько причин: "Он уже выиграл титул и убрал этот груз со своих плеч, у него задача теперь - сделать свою команду. Второе, Нью-Йорк - это большой рынок, третье, это молодая команда, из которой можно сделать что-то новое, построить интересное. Это человеческое, а не игровое. Мы все живем ради истории, и ты можешь построить ее своими руками", - сказал Кириленко ТАСС. Звездное дерби в Лос-Анджелесе Предстоящий сезон НБА ознаменуется как никогда напряженным калифорнийским дерби. Клубы из Лос-Анджелеса, "Клипперс" и "Лейкерс", смогли подписать звезд первой величины и теперь рассматриваются как фавориты в борьбе за чемпионство. "Лейкерс" добавили в состав к Леброну Джеймсу мощного форварда Энтони Дэвиса, а "Клипперс" подписали контракты с Кавайем Леонардом и Полом Джорджем.

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